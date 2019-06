5. Juni 2019, 22:18 Uhr Heilig-Geist-Kirche Ebersberg Oden und Motetten

Ein "Requiem für Max I.": Zum 500. Todestag eines der bekanntesten Herrscher der europäischen Geschichte gestaltet der Münchner Chor Vox Nova in Madrigalbesetzung A-cappella-Konzerte mit Hofweisen, Oden und Motetten von Ludwig Senfl, Heinrich Isaac, Paul Hofhaimer und Thomas Stoltzer. Die Leitung und Moderation hat Christian Seidler. Zu hören ist das außergewöhnliche Programm am Sonntag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Ebersberg. Max I., von seinen Zeitgenossen als "der letzte Ritter" bezeichnet, gilt als Begründer der Habsburger Dynastie und als einer der bedeutendsten Politiker der frühen Neuzeit. Die Welt Maximilians spiegelt sich in diversen Stücken.