10. April 2019, 22:31 Uhr Heilig-Geist-Kirche Ebersberg Evangelischer Chor

Eine "Geistliche Abendmusik" kann man am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Ebersberg genießen. Zu Gast ist der Kammerchor des Evangelischen Dekanatsbezirks Rosenheim unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Andreas Hellfritsch, der auch an der Orgel zu hören sein wird. Auf dem Programm stehen geistliche Werke für von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Rheinberger, Max Reger, Max Baumann und anderen. Der Kammerchor wurde 2014 gegründet, sein Repertoire besteht ausschließlich aus A-cappella-Motetten und -Chorsätzen des Frühbarocks bis hin zur Moderne. 2018 konzertierte das Ensemble im Berliner Dom, heuer bereits in Pappenheim und Würzburg. Der Eintritt ist frei.