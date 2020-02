Die Perspektiven für das Jahr 2020 sind auf den ersten Blick herausfordernd: der fortschreitende Klimawandel, internationale Krisen und prekäre Arbeitsverhältnisse prägen die politische Agenda - auch in Deutschland. Diese Themen sollen auch beim Jahresempfang des DGB-Kreisverbands am 19. Februar um 19 Uhr in der Gaststätte "Zum Heckerbräu" am Marktplatz im Mittelpunkt stehen. Beleuchtet werden soll, so Kreisvorsitzende Eva Maria Volland, folgende Frage: "Wie kann politisches Handeln im Landkreis aussehen, das die genannten Probleme im Blick hat und den Kampf des DGB für ,Gutes Leben' und ,Gute Arbeit' unterstützt?" Zum Einstieg werden Vertreterinnen und Vertreter aus dem DGB-Kreisvorstand und aus befreundeten Organisationen kurz ihre "Perspektiven 2020" vorstellen. Im Anschluss sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mitzudiskutieren. Auch die bevorstehenden Kommunalwahlen am 15. März werden zur Sprache kommen. Das Jazz-Grafing-Trio wird den Abend musikalisch begleiten und dabei unter anderem Swing, Bebop, Blues und Bossa Nova zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei.

