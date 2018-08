31. August 2018, 22:19 Uhr Hauswand beschädigt Nach Unfall einfach weitergefahren

Ein weißer Kleinwagen ist am Dienstagmittag in der Gschmeidmacherstraße im Vorbeifahren an einer abgestellten Mülltonne hängen geblieben. Diese wurde dadurch gegen eine Hauswand geschoben, so dass die Dämmschicht leicht beschädigt wurde. Der Unfallfahrer kümmerte sich um den Schaden nicht, er fuhr einfach weiter.