6. Februar 2019, 21:52 Uhr Hausfriedensbruch Geheimes Treffen in leerstehendem Haus

Die Polizei hat am vergangenen Dienstagabend eine Gruppe Jugendlicher bei einem geheimen Treffen in Markt Schwaben überrascht. Wie die Poinger Dienststelle mitteilte, bemerkte eine Nachbarin Personen, die mit Taschenlampen in einem leerstehenden Haus zugange waren und alarmierte die Beamten. Eine Überprüfung ergab, dass sich dort fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren unberechtigt im Haus aufhielten.

Bei den fünf wurden mehrere Mercedes-Sterne sowie eine Jaguar-Galionsfigur aufgefunden. Des Weiteren ergaben sich laut Polizei Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Die Jugendlichen erwarten Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl an Kraftfahrzeugen. Die Polizeidienststelle Poing bittet unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 um Hinweise von Zeugen - insbesondere, wenn es sich um Opfer eines Mercedes-Stern-Diebstahls handelt.