14. April 2019, 21:55 Uhr Harthauser Dorftheater Mörderische Damen

Eines der meistgespielten Stücke in Europa hat sich das Harthauser Dorftheater nun vorgenommen: die Kriminalkomödie "Acht Frauen" von Robert Thomas. Darin geht es um acht Frauen in einer abgelegenen Villa, irgendwo im Frankreich der 1930er-Jahre, um einen Mord sowie ein Netz aus Lügen, Heimlichkeiten und Intrigen. Premiere im Bürgerhaus Harthausen wird gefeiert am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr, weitere Aufführungstermine sind Samstag, 27. April, Dienstag, 30. April, Freitag, 3. Mai, Samstag, 4. Mai, Freitag, 10. Mai, Samstag, 11. Mai, Freitag, 17. Mai, Samstag, 18. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter (0175) 348 00 64 (abends) sowie online unter www.dorftheater.de.