Krippenspiel mit Hindernissen: Die Jugend des Harthauser Dorftheaters zeigt "Hilfe, die Herdmanns kommen" von Barbara Robinson: Die jungen Herdmanns verbreiten Angst und Schrecken. Sie ärgern andere Kinder, lungern herum, rauchen und haben keinen Respekt vor Erwachsenen. Doch weil es so einige Annehmlichkeiten gibt, wenn man beim Krippenspiel mitmacht, gehen sie zur Rollenverteilung... Was dann passiert, zeigt das Dorftheater am Freitag und Samstag, 13./14. Dezember, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr im Bürgerhaus Harthausen.