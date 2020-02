"Lokal-Sound" gibt es zu hören am Donnerstag, 6. Februar, im ehemaligen Spielwarengeschäft Hafenmair in Grafing. Die Grünen haben das Haus in der Glonner Straße 1 derzeit angemietet und stellen es auch für kulturelle Zwecke zur Verfügung. Der große Raum im ersten Stock habe eine sehr gute Akustik, heißt es in der Ankündigung, daher hatten einige Musiker aus der näheren Umgebung nun die Idee, dort einen Abend mit Oldies und Pop, französischen Chansons und Gipsy Swing zu veranstalten. Es wirken mit: Laura Ernst, Michaela und Martin Knappik mit Robert Winkler, Uwe Peters und Harald Müller, Götz Hünnemeier sowie als "Very Special Guests" Antonia Thewalt, Theresa Koller und Florian Maier. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, es kreist der Hut.