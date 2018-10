26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Händler ziehen mit Grafinger Weihnachtsmarkt wird verlängert

Von Thorsten Rienth, Grafing

83 Prozent der Grafinger Wahlberechtigten hatten vor knapp zwei Wochen per Bürgerentscheid für einen ungekürzten Weihnachtsmarkt gestimmt. Doch es blieb offen, ob die Organisatoren die zusätzlichen Tage bereits in diesem Jahr anhängen können. Nun herrscht Klarheit: Sie können es. "Eine Verlängerung des Weihnachtsmarktes ist schon in diesem Jahr umsetzbar", teilte der Werbering am Freitag mit.

Zwischenzeitlich liegen die Rückmeldungen aller Standbetreiber vor, berichtet die Werbering-Spitze um Peter Schölzel und Wolfgang Schaar. "Auch hier gab es ein klares Ergebnis." Die Fieranten kämen gerne länger nach Grafing. Beginn des Marktes ist damit am Donnerstag, 6. Dezember, laut Werbering voraussichtlich um 18 Uhr. Für die Kinder werde aber schon am späten Nachmittag der Nikolaus vorbeischauen.

Unter dem Motto "Advent in Grafing" liefen bereits die konkreten Planungen für ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm. "Wir möchten mit dem Weihnachtsmarkt einen attraktiven Treffpunkt für Groß und Klein im Herzen von Grafing schaffen." Das ausführliche Programm folgt. Zwei weitere Termine stehen allerdings schon fest. Am Sonntag, 16. Dezember, gibt es am Marktplatz Perchtentreiben, Christbaumverkauf und Puppenspieler. Schluss mit Glitzer ist am Sonntag, 23. Dezember, um 20 Uhr.