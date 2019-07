14. Juli 2019, 21:47 Uhr Gymnasium Vaterstetten Karten fürs Schulkonzert

Das Sommerkonzert des Gymnasiums in Vaterstetten findet statt am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr. Es wirken mit die Chöre, das Orchester sowie die Schulband. Da in der Sporthalle nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, müssen Eintrittskarten ausgegeben werden. Diese gibt es an diesem Montag, 15. Juli, von 11.30 bis 13 Uhr und am Dienstag, 16. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Sekretariat.