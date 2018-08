13. August 2018, 21:51 Uhr Gymnasium Markt Schwaben Wechsel in der Schulleitung

Lange ist Armin Eifertinger dem Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben nicht erhalten geblieben. Nachdem er erst 2017 als stellvertretender Schulleiter an die Schule wechselte, wird er dem Gymnasium nun den Rücken kehren und ab kommenden Schuljahr seinen Posten wieder abgeben. Eifertinger wechselt an das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching. Dort wird er spätestens im August 2019 offiziell seine neue Stelle als Direktor antreten. Für das Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben und Rektor Peter Popp hieß es daraufhin, die Lücke in der Leitung zu füllen. Eine würdige Nachfolgerin ist auch schon gefunden, und sie ist keine Unbekannte für die Schüler, sondern ein vertrautes Gesicht. Marianne Lichnovsky soll die vakante Position übernehmen. Lichnovsky war bis jetzt als Lehrkraft für Englisch und Psychologie tätig und konnte darüber hinaus als Mitarbeiterin der Schulleitung bereits einen guten Einblick in die Tätigkeitsbereiche der oberen Chefetage erhalten. Schülerförderung, Angebote für Schulfahrten, sowie Gast- und Austauschschüler sind Aspekte, welche die Lehrkraft organisatorisch betreut. Ebenso ist Lichnovsky als staatlich anerkannte Schulpsychologin in der Schule tätig und hat so immer ein offenes Ohr für die Schüler. Vielleicht kommt ihr genau das in ihrer neuen Position als stellvertretende Rektorin zugute.