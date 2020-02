"Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämpfen" ist der Titel einer Ausstellung, die vom 6. bis zum 20. Februar am Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben gezeigt wird. Beleuchtet werden in der Wanderausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung unter anderem die Taktik rechtsextremer Parteien und deren Aktivitäten in Bayern. Es geht aber auch darum, wie man richtig auf menschenfeindliche Äußerungen reagiert. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 5. Februar, um 17 Uhr durch Landrat Robert Niedergesäß und Thomas Witzgall von der Friedrich-Ebert-Stiftung.