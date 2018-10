19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Gutes Ergebnis Ottilie Eberl im Bezirkstag

Ottilie Eberl gehört der Grünen-Fraktion im neuem Bezirkstag an, der am 6. November zusammentritt.

Die Grünen-Politikerin aus Grafing will sich für echte Teilhabe einsetzen

Nach fünf Jahren Pause sind die Grünen aus dem Landkreis wieder im Bezirkstag vertreten. Ottilie Eberl, Grünen-Direktkandidatin aus Grafing, hat den Einzug geschafft und gehört künftig der um zehn auf 18 Sitze gewachsenen Grünen-Fraktion an. Gestartet war Eberl auf Platz 21 der Grünen-Liste, durch ihr gutes Ergebnis von insgesamt 23 372 Stimmen, davon 16 927 Erststimmen, kann sie nun in den Bezirkstag einziehen.

Wovon die Kandidatin selbst etwas überrascht ist, wie sie am Freitag sagt: "Ich war nicht sicher, dass die Stimmen zusammenkommen", so Eberl. Erfahren hat sie das Ergebnis darum auch nicht in Grafing, sondern in Griechenland. Allerdings ist sie dort nicht auf Erholungsurlaub unterwegs, sondern begleitet eine Gruppe des Betreuungszentrums Steinhöring auf einer schon lange geplanten Reise. Seit mehr als 40 Jahren betreut Eberl im Einrichtungsverbund Steinhöring geistig behinderte Kinder und Erwachsene.

Diese Arbeit sei auch ihre Motivation gewesen, für den Bezirkstag zu kandidieren, sagt sie: "Ich bin der Meinung, dass Leute mitsprechen sollen, die die Praxis kennen." Die bayerischen Bezirke sind vor allem zuständig für Soziales, in Oberbayern gehen etwa 90 Prozent des Bezirksbudgets in diesen Bereich. In dem es trotzdem noch viel zu tun gebe, sagt Eberl, etwa bei der Umsetzung des Teilhabegesetzes, bei Pflege, Barrierefreiheit im Alltag und nicht zuletzt "mehr Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte". Sie freue sich, "dass ich mich nun einbringen kann", sagt die Grafingerin. Auch bei ihr bislang unbekannten Themen, sich in diese einzuarbeiten, kenne sie ja schon aus ihrer Zeit im Stadtrat, dem sie von 1990 bis 2014 angehörte.

Mit Eberls Einzug in den Bezirkstag endet die fünfjährige Alleinvertretung der CSU im Gremium. Dass deren Bezirksrätin Susanne Linhart den Wiedereinzug über das Direktmandat geschafft hat, stand Anfang der Woche fest, Eberl musste bis Donnerstagabend auf ihr Ergebnis warten. Genug Zeit zur Vorbereitung bleibt aber, die konstituierende Sitzung des oberbayerischen Bezirkstages findet erst am 6. November statt.