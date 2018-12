12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Gut Sonnenhausen So cool wie feurig

Eine "Nordische Weihnacht" kann man am Sonntag, 16. Dezember, auf Gut Sonnenhausen erleben: Zu Gast ist das Duo Jazzango - aus Tuija Komi, finnische Sängerin und Songwriterin, und Vlad Cojocaru, Akkordeonist und Komponist aus Moldawien. In ihrer Musik verschmilzt nordisch-coole Melancholie mit südlichem Feuer, es erklingen Weihnachtslieder aus dem hohen Norden, aber auch aus Deutschland oder Moldawien. Und wenn dann noch Latin auf Swing oder finnischen und argentinischen Tango trifft, dann finden wir uns in einem "Märchenland" wieder: "Satumaa", so heißt das Debütalbum des Duos, das kürzlich beim renommierten Label "Enja Records" erschienen ist. Los geht's um 20 Uhr.