Um "Transatlantische Geschichten" geht es am Sonntag, 2. Februar, mit August Zirner und Sven Faller auf Gut Sonnenhausen. Die beiden Künstler verbindet ein wundersames Band biografischer Analogien: Während der junge Amerikaner, Zirner, vor dem Vietnamkrieg nach Österreich flieht - das Land, das seine Eltern auf der Flucht vor den Nazis verlassen hatten - und dort eine große Karriere als Schauspieler beginnt, zieht es den jungen Deutschen, Faller, von der amerikanischen Kultur beseelt, nach New York, um sich dort einen Namen als Musiker zu machen. Der jüdische Verlobte seiner Großmutter hatte 1938 den gleichen Weg angetreten und kehrte erst über 30 Jahre später zurück, um sein Eheversprechen einzulösen. Diese und andere transatlantische Geschichten spinnen die beiden Künstler nun mit Humor und Tiefgang zu einem kurzweiligen Programm. Ein spannender Dialog von Flöte, Zirner, und Kontrabass, Faller, führt die Geschichten munter fort. Auf kammermusikalische Art wird dabei die Jazzgeschichte neu belebt, von Gershwins "Summertime" über Duke Ellington und Miles Davis zu Brubecks "Take Five". Die Veranstaltung im Farmer's Club von Sonnenhausen beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 22 beziehungsweise 18 Euro. Reservierung unter (08093) 577 70 oder per Mail an info@sonnenhausen.de.