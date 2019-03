13. März 2019, 22:13 Uhr Grundschule Zorneding Musik zum Frühling

Mit einem Konzert am Freitag, 15. März, um 19 Uhr in der Grundschule Zorneding heißt die Musikschule Vaterstetten den Frühling willkommen. Ausgewählte Solisten, Ensembles, Bands und ein neuformiertes Blasorchester präsentieren einen bunten Melodienstrauß mit Musik von Joseph Haydn über Joe Zawinul bis hin zu aktueller Pop- und Filmmusik und Songs aus dem Musical "Alibi", das in Kürze Premiere in München feiern wird. Der Eintritt ist frei.