Die Gemeinde Zorneding will sich weiter für den Klimaschutz einsetzen - und das soll sich nun bald auch auf einem kommunalen Gebäude widerspiegeln. Derzeit laufen in der Verwaltung bereits Planungen, auf dem Dach des Bauhofs eine Photovoltaikanlage zu installieren. Mit einem entsprechenden Antrag rannte die SPD-Fraktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei Bürgermeister Piet Mayr (CSU) deshalb offene Türen ein. "Wir müssen die gemeindeeigenen Aktivitäten für den Klimaschutz erhöhen, um mehr Energie zu sparen und vor allem mehr erneuerbare Energien einzusetzen", heißt es in dem Schreiben der Sozialdemokraten, das Bianka Poschenrieder im Namen ihrer Partei vorstellte.

Das südliche Bauhofgebäude biete sich besonders gut an, da das Dach ohnehin sanierungsbedürftig sei, so Poschenrieder. Im Zuge dessen solle die Verwaltung prüfen, wie man dort eine Solaranlage installieren könne, fordert die SPD. Dieses habe die Verwaltung bereits in Eigenregie in Angriff genommen, sagte Bürgermeister Mayr. Derzeit laufe etwa eine Statikprüfung des Daches.

Die geplante Installation einer PV-Anlage fand fraktionsübergreifend viel Zustimmung, und brachte den ein oder anderen Gemeinderat sogar auf zusätzliche Ideen. So regte etwa Hubert Röhrl (FWG) an, dort auch gleich eine E-Zapfsäule zu errichten. Diese könne dann unter der Woche vom Bauhof genutzt werden und stünde am Wochenende möglicherweise auch den Besuchern der Turnhalle zur Verfügung. Moritz Dietz (Grüne) nutzte die Gunst der Stunde, um einen schon länger gehegten Wunsch der Zornedinger Vereine nochmals in Erinnerung zu rufen: einen Stromanschluss außerhalb der Turnhalle. Auch an diesem Thema sei man Mayr zufolge bereits dran.

Was die Photovoltaikanlage auf dem Bauhofdach angeht, sollen nun von der Verwaltung alle Fakten inklusive Kostenrahmen gesammelt werden. Anschließend wird das Vorhaben erneut dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt.