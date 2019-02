1. Februar 2019, 21:58 Uhr Gründungsversammlung Carsharing-Verein für Aßling

Auch in Aßling soll es künftig einen eigenständigen Carsharing-Verein geben. Gestartet sind die Aßlinger Autoteiler vor gut zwei Jahren zusammen mit Gleichgesinnten in Grafing. Jetzt wollen sich die Aßlinger selbständig machen und einen eigenen Verein gründen. Nach einigen Vorbereitungstreffen mit Unterstützung von Klaus Breindl, Sprecher der Landkreis-Projektgruppe, findet am Montag, 4. Februar um 19.30 Uhr im Aßlinger Ratszimmer die Gründungsversammlung statt. Autoteilen soll danach noch einfacher werden. Vereinsmitglieder können künftig schnell und günstig online am Computer oder per Smartphone ein Auto buchen.