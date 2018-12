17. Dezember 2018, 22:07 Uhr Großes Sportprogramm Markt Schwaben startet in den Winter

Kaum fallen draußen die ersten Schneeflocken, startet auch die Alpenvereinssektion Markt Schwaben in die Wintersaison. Auch dieses Jahr bietet der Verein wieder ein breites Programm, das alle Sportbereiche abdeckt. Das Hauptaugenmerk liegt auch heuer auf den Skitouren. Wer sich in dieser Disziplin versuchen oder seine Fertigkeiten verbessern möchte, kann sich zum Beispiel für den Ausbildungskurs auf der Oberlandhütte in Aschau bei Kirchberg in Tirol von 15. bis 17. Februar anmelden. Zudem werden fast wöchentlich Touren zu verschiedenen Zielen, zum Brenner oder in der Goldbergkette, angeboten. Ski- und Snowboardfahrer gehen ab 19. Januar bei den Kursen in Kooperation mit der Skischule Neumaier auf die Piste. Und auch für Kletter und Wanderfreunde hat der DAV Markt Schwaben den Winter über einige Veranstaltungen im Gepäck. Weitere Informationen gibt es unter www.dav-marktschwaben.de.