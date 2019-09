Großes Fest in Vaterstetten

Die Städtepartnerschaft mit Trogir besteht nunmehr seit genau zehn Jahren - in Vaterstetten Anlass genug für ein großes Fest. Es steigt am Freitag, 27. September, in der Reitsberger-Halle, los geht's um 18 Uhr. Für Musik sorgen die Musikschule Vaterstetten, die School Rebells vom Humboldt-Gymnasium sowie die Panzerknacker. Kulinarisch werden die Besucher auf kroatisch von Ante Rimac und seinem Team und auf bayerisch durch die Landlust verwöhnt. Zur Aftershow-Party mit Cocktails und fetziger Musik erwarten die Veranstalter ihre Gäste nach Mitternacht auf der Empore der Halle. Der Eintritt ist frei.