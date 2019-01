22. Januar 2019, 21:43 Uhr Großer Andrang erwartet Historikervortrag im Grafinger Rathaus

Wegen des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens findet eine Vortragsveranstaltung des Museums der Stadt Grafing am Donnerstag, 24. Januar, nicht wie ursprünglich geplant im Stadtmuseum selbst, sondern im Sitzungssaal des Rathauses statt. "Wie konnte der angeblich kreuzbrave und gemütliche Oberbayer damals zum Revoluzzer werden?" Dieser Frage geht Geschichtsforscher Günter Baumgartner aus Grafing in seinem Lichtbildervortrag zum Thema "Vom Mainstrand bis zum Alpenrand - Revolution im Bayernland" nach. Er nimmt darin die Ursachen, den Ablauf und die Ergebnisse der Umwälzungen der Jahre 1918 und 1919 im Ebersberger, Wasserburger und im Aiblinger Raum in den Blick. Die Ausführungen des Referenten sind Teil des Begleitprogramms zu der derzeit von Archiv und Museum der Stadt Grafing gezeigten Sonderausstellung "'Das Alte stürzt, es ändern sich die Zeiten!' - Die Revolution von 1918/19 in ihren Auswirkungen auf den Ebersberger/Grafinger Raum". Die Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kreisverband Ebersberg des Deutschen Gewerkschaftsbundes, zu der alle Geschichtsinteressierten eingeladen sind, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.