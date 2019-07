15. Juli 2019, 22:00 Uhr Große Ehre für Zornedinger Verdienstkreuz für Stephan Kruip

Der 54-Jährige setzt sich für Menschen mit Mukoviszidose ein

Seit vielen Jahren setzt sich der Zornedinger Stephan Kruip für Menschen ein, die an der Krankheit Mukoviszidose leiden. Nun hat er für sein Engagement das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Das ist die höchste Anerkennung, welche die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Überreicht hat Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) im Münchner Justizpalast die Auszeichnung. Außer Kruip wurde das Ehepaar Inge und Klaus Schwersenz ausgezeichnet. Beide engagieren sich für Menschen, die an einer schweren Muskelschwund-Erkrankung leiden.

Eisenreich sprach in seiner Laudatio von der besonderen Lebensleistung der Geehrten: "Sie können stolz darauf sein. Den Dank der Gesellschaft bringen wir heute mit der Aushändigung des Verdienstkreuzes am Bande bildhaft zum Ausdruck." Über Kruip sagte Eisenreich: "Ihr enormes Engagement ist auch deshalb so bewundernswert, weil Sie selbst seit Ihrer Geburt an dieser bis heute nicht heilbaren Krankheit leiden. Neben Ihrem Beruf als Patentprüfer engagieren Sie sich als Bundesvorsitzender des Mukoviszidose e.V., wirken im Deutschen Ethikrat und sind in Ihrer Pfarrgemeinde aktiv. All das miteinander zu vereinbaren, erfordert eine außerordentliche Kraftanstrengung. Die Motivation hierfür schöpfen Sie aus dem Bedürfnis, anderen Menschen, insbesondere anderen Mukoviszidose-Patienten zu helfen. Ihr vielfältiger Einsatz trotz Ihrer Erkrankung ist beeindruckend. Vielen herzlichen Dank für Ihr herausragendes Engagement."

Auch der Vorsitzende des Ethikrats Peter Dabrock würdigte die Verdienste Stephan Kruips als Mitglied des Rates, insbesondere auch sein Engagement, die Herausforderungen im Umgang mit seltenen Erkrankungen in die ratsinternen Diskussionen eingebracht zu haben.