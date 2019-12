Wer in der Kreisstadt wohnt und die Sommerferien daheim verbringt, kann sich heuer trotzdem fühlen wie im Urlaub. Denn in Ebersberg stehen größere Straßenbauarbeiten an, pünktlich zum Beginn der Ferien am 29. Juli wird die Eberhardstraße oder Staatsstraße 2080, wie sie offiziell heißt, runderneuert. Dazu muss die Hauptverkehrsader durch die Stadt mehrere Wochen lang gesperrt werden.

Es ist ein ungewöhnliches Bild, das sich in den Sommermonaten in der Ebersberger Mitte zeigt. Der Marktplatz, sonst ein verkehrsumtoster Ort, ist endlich in dem Zustand, wie ihn sich viele Ebersberger seit Jahren wenn nicht Jahrzehnten wünschen: nahezu komplett verkehrsberuhigt. Denn dort und auf der gesamten Eberhardstraße wird groß gebaut. Das staatliche Bauamt in Rosenheim, das für die Staatsstraße zuständig ist, lässt den Straßenbelag erneuern, die Stadt Ebersberg nutzt die Gelegenheit, um gleich neue Wasser- und Kanalleitungen unter der Straße zu verlegen. Dies geschieht auch noch den ganzen Sommer lang rund ums Rathaus, weshalb der überregionale Verkehr einen großen Bogen um die Kreisstadt macht.

Was laut Stadt und Polizei auch ganz gut geklappt habe. Der Schwerverkehr ist weitgehend problemlos über die Umleitungen gefahren, lediglich einige ortskundige Autofahrer hätten sich Schleichwege durch die Anliegerstraßen gesucht und gefunden. Mitte September ist es dann vorbei mit der außergewöhnlichen Ruhe in der Stadt, der Verkehr rollt wieder wie eh und je - manche werden sich vermutlich die Baustelle zurückwünschen.