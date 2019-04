7. April 2019, 22:30 Uhr Gremium der Katholischen Kirche Thomas Huber in Landeskomitee berufen

Der Ebersberger Stimmkreisabgeordnete Thomas Huber (CSU) ist seit wenigen Tagen Mitglied des Landeskomitees der Katholiken in Bayern. Dies wurde dem 46-jährigen Grafinger in einem Schreiben des geschäftsführenden Ausschusses mitgeteilt, das ihn in seiner Sitzung am 25. März einstimmig in die Vollversammlung des obersten Laiengremiums der Katholischen Kirche berufen hat. Als Aufsichtsrat des Kolping-Bildungswerk Bayern und Mitglied des Kuratoriums des Caritas-Zentrums Ebersberg kann der Sozialpolitiker bereits Erfahrung vorweisen. An diesem Wochenende tagt das Komitee in Augsburg, wo Huber zum ersten Mal an der Vollversammlung teilnimmt. "Ich freue mich über die Berufung und hoffe, den mir gestellten Erwartungen gerecht zu werden", so Huber in einer ersten Stellungnahme nach der für ihn "sehr überraschenden Berufung". Seine Aufgabe sieht er darin, Christen verstärkt für politisches Engagement zu begeistern. Das Landeskomitee ist der Zusammenschluss der Diözesanräte der bayerischen Bistümer und der auf Landesebene tätigen kirchlich anerkannten Organisationen. Zudem sind im Komitee bis zu 15 Einzelpersonen vertreten, zu denen nun auch Thomas Huber zählt. Ein weiteres Mitglied des Komitees ist etwa Hubers Parteikollege aus dem Europaparlament Manfred Weber.