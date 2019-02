27. Februar 2019, 21:56 Uhr Gray Matters im Marktblick Songs von Herzen

Für das Duo Gray Matters ist "jeder Song eine echte Herzensangelegenheit": Die beiden Vollblutmusiker Melanie Mau und Martin Schnella arrangieren Lieder aus unterschiedlichen Genres im akustischen Gewand und geben ihnen damit eine ganz persönliche Note. Da beide auch kompositorisch begabt sind, wird stetig an eigenem Liedgut gearbeitet. Stilistisch bewegen sie sich im Bereich des Folk Rock mit progressiven Einflüssen. Am Sonntag, 3. März, tritt das Duo aus Osterode am Harz in Niedersachsen im Glonner Marktblick auf. Einlass ist von 18 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es beim Steinbergers Marktblick persönlich unter (08093) 90 31 66 oder per Mail an info@steinbergers-marktblick.de.