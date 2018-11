13. November 2018, 21:49 Uhr Gratulation Mit Ouvertüren zum Erfolg

"Musikkapelle Poing" erzielt bei Wertungsspielen in Neufahrn die allermeisten Punkte

Die Musikkapelle Poing darf sich über einen weiteren, ganz offiziellen Erfolg freuen: Das große Ensemble aus dem Landkreis Ebersberg ist aus Wertungsspielen in Neufahrn als Tagessieger hervorgegangen. Der Wettbewerb war insofern ein Höhepunkt für die Kapellen der Region, als dass sich dafür zwei Abteilungen des Musikbunds von Ober- und Niederbayern (MON) zusammengetan hatten: die beiden Bezirke München und Amper. Sie richteten die Wertungssoiele gemeinsam im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn bei Freising aus.

Dessen Aula erwies sie als ein perfektes Ambiente für die sehr gut besuchte Veranstaltung. Neun Musikkapellen nahmen daran teil und erspielten laut den Wertungsrichtern beachtliche Ergebnisse. Die Jury setzte sich zusammen aus Jos Zegers, Chefdirigent des Bundespolizeiorchesters München, Walter Edelmann, ehemals Leiter des schwäbischen Jugendblasorchesters, Leiter der Stadtkapelle Buchloe und Leiter der Stadtkapelle Landsberg und Berthold Leicht aus Neuburg an der Kammel, Dozent an der Berufsfachschule für Musik (BFSM) in Krumbach und seit 1980 in der Blasmusikszene in Baden-Württemberg und Bayern aktiv als Dirigent, Wertungsrichter, Dozent und Prüfer. Die Jury vergab siebenmal das Prädikat "mit sehr gutem Erfolg" und zweimal sogar "mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen" - ein stolzes Ergebnis, mit dem sich die Bezirksvorsitzende Alexandra Schupp, die die Moderation des Wettbewerbes übernommen hatte, und Bezirksdirigent Alexander Frieß sehr zufrieden zeigten.

In der Oberstufe angetreten war die Musikkapelle Poing. Die 50 Musikerinnen und Musiker mit ihrem Vorstand Franz Scherzl und mit ihrer dynamischen Dirigentin Angela Ebmeyer erhielten für ihre musikalische Leistung von der Jury ganze 93 Punkte zugesprochen - und somit das Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg" teilgenommen. Die Poinger intonierten als Pflichtstück die "Appalachian Overture" von James Barnes und als Wahlstück die "New York Overture" von Kees Vlak. Dank des besten Wertungsergebnisses konnten sie als Tagessieger der Wertungsspiele in Neufahrn nach Hause fahren.

In der Traditionellen Blasmusik war der Musikverein Harmonie Neubiberg unter der Leitung von Markus Olbrich angetreten - "mit sehr gutem Erfolg". In der Unterstufe erhielt der Musikverein Emmering mit dem Dirigenten Walter Prinz ebenfalls das Prädikat "mit ausgezeichneten Erfolg" (91 Punkte). Die beiden weiteren Jugendorchester, das Sinfonische Blasorchester Germering unter Florian Kruse und die Stadtjugendkapelle Dachau mit ihrem Dirigenten Michael Meyer, schlossen mit "sehr guten Erfolg" ab. Das gleiche gilt für die beiden Mittelstufenkapellen, den Musikverein Vierkirchen, dirigiert von Alexander Frieß, und die Knabenkapelle Dachau mit ihrem musikalischen Leiter Eduart Civeja. Als zweites Ensemble in der Oberstufe traten die 65 Musikerinnen und Musiker des Sinfonischen Blasorchesters der Stadtkapelle Dachau unter dem Dirigat von Michael Meyer an - mit "sehr guten Erfolg".