5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Grasbrunn Solo am Klavier

Diese "kluge, jede Tonwendung mit Sprache und Leben erfüllende Pianistin, gibt ein leuchtendes Vorbild ab", schrieb die FAZ über die in Moskau geborene Pianistin Elena Bashkirova. Studiert hat sie einst bei ihrem Vater, dem berühmten Dimitrij Bashkirov. Am Sonntag, 9. Dezember, ist Elena Bashkirova bei den Vaterstettener Rathauskonzerten zu Gast, sie gibt um 19.30 Uhr einen Solo-Abend im Bürgerhaus Neukeferloh. Auf dem Programm stehen die Fantasie d-Moll, das Rondo D-Dur und die Variations pour le Clavecin A-Dur von Mozart, die Sonate fis-Moll op. 11 von Robert Schumann, die Sonate Sz 80 von Bartók sowie Auszüge aus den "Poetischen Stimmungsbildern" op. 85 von Dvořák. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten und bei der Papeterie Löntz in Baldham.