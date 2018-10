11. Oktober 2018, 21:53 Uhr Grasbrunn Salve und Sünden

Der Zornedinger Kammerchor Con Voce gibt am Sonntag, 14. Oktober, ein festliches Konzert in der Barockkirche Sankt Ottilie in Möschenfeld. Auf dem Programm stehen das "Salve Regina" von Scarlatti und der Psalm 51 "Tilge, Höchster, meine Sünden" von Bach. Als Solistinnen sind die Sopranistin Monika Lichtenegger und die Altistin Franziska Gündert zu hören, die Begleitung übernimmt das Barockensemble Vaterstetten. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, bei AP-Buch sowie bei der Papeterie Löntz in Baldham. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.