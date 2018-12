6. Dezember 2018, 21:58 Uhr Grasbrunn Saiten und Pfeifen

Matthias Gerstner, Leiter der Konzertreihe "Bach & More", präsentiert am Sonntag, 9. Dezember, in Sankt Aegidius Keferloh zusammen mit Michel Watzinger adventliche Musik für Hackbrett und Orgel von Vivaldi, Beretti, Corelli, Monza und Chiesa. Texte zur Adventszeit, vorgetragen von Carolin Schubert, ergänzen das Programm, Beginn ist um 17 Uhr. Michel Watzinger, geboren 1977 in München, studierte am dortigen Konservatorium Hackbrett/Salterio, Zither und Alte Musik. Er bewegt sich zwischen Volksmusik, Alter Musik sowie zeitgenössischer Moderne und arbeitet für renommierte Ensembles wie die Pocket Opera Company Nürnberg oder das Buddha-Bar-Project in Paris. Groß ist Watzingers Lust am Experimentieren, es entstanden viele farbenreiche Crossover-Projekte. Zu seinem Werdegang gehören Bühnenprogramme genauso wie CD-Einspielungen, Uraufführungen, Theaterproduktionen sowie Film- und Rundfunkaufnahmen. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz und AP-Buch in Baldham, bei Schreibwaren Willerer in Haar und Steffis Schreibwaren in Zorneding. Restkarten an der Abendkasse.