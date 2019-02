4. Februar 2019, 22:04 Uhr Grasbrunn Mäuse und Monster

Wer kennt ihn nicht, den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns? Diese plastischen, humorvollen Charakterbilder, diese Ohrwürmer? Aber die Geschichten darum herum hinken oft ein wenig. Nun gibt es aber von Helga Potschauer eine Kinderoper namens "Maus und Monster" mit einem Text von Rudolf Herfurtner, beides fetzig und modern. Und die Instrumentation ist fast identisch mit der des "Karnevals". Also hat Heinrich Klug einige dieser Geschichten in den Karneval hineingenommen und so ein neues Stück geschaffen, in dem die Tiere von Saint-Saëns mit den Monstern in Wettstreit treten. Nun ist Klug damit bei den Vaterstettener Rathauskonzerten zu Gast, ihn begleiten Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker, Preisträger von "Jugend musiziert" und das Ballettensemble der Musikschule Gilching. Die Partie der Erzählerin ist aberwitzig virtuos und der Stimmakrobatin Salome Kammer wie auf den Leib geschrieben. Das Familienkonzert eignet sich für Kinder ab sechs Jahren und findet statt am Freitag, 8. Februar, um 15 Uhr im Bürgerhaus Neukeferloh. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten unter (08106) 53 67 und bei der Papeterie Löntz in Baldham unter (08106) 67 69 sowie ab 14 Uhr an der Tageskasse. Kinder zahlen neun, Erwachsene 15 Euro.