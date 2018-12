4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Grasbrunn Ein Fotograf erzählt

"Bilder und ihre Geschichten" - so nennt Josef Pfiffer seine Fotoausstellung im Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh, die am Freitag, 7. Dezember, eröffnet wird. Die Fotografien zeigen Szenen von Nah- und Fernreisen sowie aus der näheren Umgebung. Dazu weiß Pfiffer einiges zu erzählen - weniger über Blende und Belichtungszeit als vielmehr über den Kontext, in dem die jeweilige Aufnahme entstanden ist. Die Vernissage beginnt um 20 Uhr. Die Werke können dann bis 28. Februar zu den Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden.