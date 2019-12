Wem der Weihnachtsstress allzu viel abverlangte, der konnte am Sonntag in Möschenfeld innere Ruhe genießen: Sehr besinnlich gestaltete Con Voce, der Frauenchor der Petrikirchengemeinde Baldham, sein Adventskonzert in der Wallfahrtskirche Sankt Ottilie. Bis zu eineinhalb Stunden Anfahrt nahmen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf sich, um den Kammerchor zu hören - durchaus berechtigt.

Gleich zu Beginn überzeugten die 14 Sängerinnen unter der Leitung von Matthias Gerstner mit einem kräftigen "Tochter Zion", das die Anwesenden freudig auf die kommende Stunde einstimmte. Begleitet wurde der Chor dabei von einer Organistin, einer Cellistin, einem Kontrabassisten und einer Harfenistin des Barockensembles Vaterstetten. Doch "Es wird scho glei dumpa", passend zur draußen eintretenden Dunkelheit, sorgte sogleich für etwas mehr Besinnlichkeit. Richtig eingestimmt auf die in den Liedern erzählten, ruhigen Momente der Weihnachtszeit wurde das Publikum zudem durch die Geschichte "Advent, das ist stille Zeit", gelesen von Carolin Schubert.

Trotz - oder gerade wegen - der wenigen Mitglieder meisterte der Kammerchor die Schwierigkeiten der mehrstimmigen A-cappella-Sätze mit Bravour. Bei "Aus einer schönen Rose" überzeugten die Sängerinnen zu Beginn mit sauberer Einstimmigkeit, die sich dann in die Dreistimmigkeit auflöste. Trotz seiner Eingängigkeit war das Lied aufgrund seines Strophenaufbaus schön anzuhören. "Es blühen die Maien" schien von der Thematik her zunächst nicht so ganz in die Jahreszeit zu passen, lauschte man dem sehr gut verständlichen Text aber weiter, so wurde klar, dass auch hier von Winter und der Geburt des Heilands die Rede ist. Die allgemein zu spürende Besinnlichkeit, verstärkt durch ein wunderschönes Harfenvorspiel, ließ sich auch in den Gesichtern der Sängerinnen ablesen. Selbst die Schwierigkeit, am Ende der Strophen von "Schlaf wohl, du Himmelsknabe" immer wieder auf einem Ton zusammenzufinden, stellte für sie kein Problem dar. Drei weitere Weihnachtslieder stimmten die Sängerinnen noch an: Auch bei "Still, still, still", "Schlaf, schlaf, holdseliges Jesulein" und "Still, o Himmel!" meisterten sie die Höhen und Tiefen der Lieder bravourös. Abwechslung zwischen den sehr ruhigen Liedern brachten die Lesungen von Carolin Schubert. Bei "Weihnachten" sorgte ihre Stimme für Gänsehaut, "Frieda, die Letzte" - eine Fliege, die zu Weihnachten fleißig gefüttert wird - für Lacher und Schmunzeln. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Harfenistin zuteil, die in einem Solo sowohl die ruhigen als auch flotteren Passagen des Andante aus der Sonate Nr. 6 von Philipp Jakob Mayer durch gekonnten Anschlag wunderbar interpretierte und damit nicht nur den Sängerinnen ein Lächeln ins Gesichter zauberte.

Als Abschluss und wohl auch Höhepunkt trugen der Chor und das Barockensemble die selten aufgeführte Missa "Advocata nostra" von Johann Kaspar Aiblinger vor. Die Polyphonie des Stücks mochte für die wenigen Sängerinnen - aufgeteilt in teilweise sogar fünf Stimmen - eine Schwierigkeit darstellen, jedoch keine Unmöglichkeit. Beim "Kyrie" bildete der Sopran eine hohe Konstante, während sich die anderen Stimmen ihren verschlungenen Weg bahnten, bis sie vom Spiel der Orgel eingefangen wurden. Auch die großen Intervalle im "Gloria" und komplexe Textverteilungen wurden gekonnt gemeistert. Fehlte anfangs etwas die Dynamik, wurde diese mit einer bemerkenswerten Klarheit der Stimmen und einem herausstechenden "Benedictus" ausgeglichen. Es enthielt im Gegensatz zum Rest der Messe viel Dynamik, Steigerungen und Homophonie, die der Chor mit sehr viel Herzblut gestaltete. Auch beim "Agnus Dei" gelang den Sängerinnen der Wechsel zwischen forte und piano wunderbar, zumal der Sopran die hohen Töne mit einer Leichtigkeit nahm, die erstaunte.

Für diese Leistung wurde der Frauenchor Con Voce am Ende mit lang anhaltendem Applaus belohnt. Als Zugabe ließ er noch einmal "Tochter Zion" erklingen - und forderte das Publikum auf, mitzusingen. Voller Inbrunst schmetterten die Zuhörerinnen und Zuhörer zumindest jene Textzeilen, die sie präsent hatten - ein begeisternder Abschluss, der alle zum Lächeln brachte und noch lange in den Ohren nachklang.