19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Grasbrunn Bayerische Weihnacht

Bei der traditionellen "Bayrischen Weihnacht" am Sonntag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Neukeferloh ist diesmal das Saitenensemble Bayrisch Creme unter der Leitung von Günter Ebel zu Gast. In musikalisch-virtuoser Leichtigkeit präsentiert das Ensemble neben traditioneller Volksmusik auch weihnachtliche Weisen in neuem Gewand. Aufgelockert wird das Konzert mit heiteren und besinnlichen Texten zur Advents- und Weihnachtszeit. Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro und für Kinder fünf Euro. Einlass ist von 18.30 Uhr an.

Im Anschluss gibt es Punsch und selbstgebackenen Stollen, Tassen sind selbst mitzubringen. Karten gibt es in der Ottilienapotheke Neukeferloh oder bei Margot Stefaniak, Dianastraße 27 in Neukeferloh, unter (089) 46 86 41 sowie an der Abendkasse. Der Reinerlös kommt einem wohltätigen Zweck und der Kirche Sankt Christophorus in Neukeferloh zugute.