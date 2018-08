29. August 2018, 21:52 Uhr Grasbrunn Ansichten von Wasser

"Wasser, Seen und mehr..." Unter diesem Titel zeigt Almut Rollmann nun im Kulturcafé in Neukeferloh eine Auswahl ihrer Acrylbilder. Sie war neben ihrer Berufstätigkeit immer kreativ tätig, unter anderem in den Bereichen Silberschmieden, Töpfern, Tiffany und Aquarellmalerei. 2012 entdeckte sie ihre Neigung für Acryl und besuchte Malkurse bei Ulrike Ickler und Andreas Claviez. Stilles Wasser, rauschende Brandung, Segelschiffe vor sich aufbäumenden Wolken, der Vollmond, der sich auf dunkler Fläche spiegelt: Dies sind die Motive, die Rollmann immer wieder von den bayrischen Seen mitbringt. Die Bilder können von Donnerstag, 6. September, bis 23. November zu den Öffnungszeiten der Gemeindebücherei besichtigt werden. Die Vernissage findet statt am Mittwoch, 19. September, um 19.30 Uhr.