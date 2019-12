Das renommierte Münchner Theater für Kinder gastiert am Freitag, 20. Dezember, in der Grafinger Stadthalle. In dem Stück "Der kleine Lord" bringt das Ensemble einen Weihnachtsklassiker in modernem und verständlichem Gewand auf die Bühne: Cedric Errol wächst in armen Verhältnissen in New York auf, seine besten Freunde sind ein Schuhputzer, eine Apfelfrau und ein Krämer. Doch dann bekommt Cedric die Nachricht, dass er der einzige Erbe einer englischen Grafenfamilie ist, und das Abenteuer nimmt seinen Lauf... Tickets für die Aufführung in der Stadthalle Grafing gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen (Buchhandlungen) und im Internet. Beginn ist um 15 Uhr.