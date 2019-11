"La Loba" ist spanisch und heißt Wolfsfrau - in diesem speziellen Fall geht es um eine gleichnamige Erzählperformance von und mit Rusydah Ziesel, Marina Lahann und Silvia Hein. Sie ist zu sehen am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr in der Grafinger Stadtbücherei, Veranstalter sind der Verein Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg und der Frauennotruf, der sein 30-jähriges Bestehen feiert.

"La Loba" will Frauen Mut machen, die Fährte der eigenen Natur aufzunehmen. Die Erzählerinnen Ziesel, Lahann und Hein verweben Klang, Musik, Worte und bewegte Bilder zu einem eindrucksvollen und berührenden Erlebnis. Die ausgewählten Geschichten, Mythen und Legenden zeigen Wege auf, die vergessene und verdrängte Verbindung zu unserer inneren Kraft, zu unseren verborgenen Stärken und Ressourcen wieder ins Leben zu holen.

Hier liegt die Verbindung zu den Veranstaltern: Auch in der therapeutischen Arbeit erfolgt der Zugang zu eigenen Möglichkeiten und Stärken oftmals durch unterschiedliche kreative Methoden. "So ist die Arbeit mit künstlerischen Themen eine wertvolle Ressource und auch aus (Trauma-)Pädagogik und Therapie nicht mehr wegzudenken. Kunst-, Musik- und Tanztherapeuten gehören in Kliniken, Rehaeinrichtungen, Jugendhilfe und Seniorenzentren", heißt es in der Ankündigung. "Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit werden gefördert. Handlungsfähigkeit kann wiederhergestellt werden." Aber auch die Arbeit mit Märchen und Mythen lege Potenziale frei, denn sie sprechen in Symbolen und Bildern zu uns und haben deshalb eine besondere Nähe zu unseren unbewussten Prozessen. Die Unesco hat Märchen zum immateriellen Kulturerbe erhoben.

Im Frauen- und Mädchennotruf engagieren sich seit 30 Jahren starke und selbstbewusste Frauen gegen sexualisierte Gewalt und die ungleiche Verteilung von Macht zwischen den Geschlechtern. Von häuslicher und sexualisierter Gewalt Betroffene erhalten Beratung und Unterstützung. Am Donnerstag möchte der Frauennotruf alle sehr herzlich zum Erzählabend mit den La Lobas einladen, der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.