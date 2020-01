"Ich ist manchmal ein anderer": Unter diesem Titel berichtet Cordt Winkler am Dienstag, 14. Januar, in der Grafinger Stadtbücherei über sein Leben mit Schizophrenie. Der Autor war Anfang zwanzig, als die Diagnose sein Leben auf den Kopf stellte: paranoide Schizophrenie. Symptome, die er in frühen Kindertagen schon bei seinem Vater beobachtet hatte, entdeckte er nun plötzlich auch an sich selbst: das unkontrollierbare Abgleiten von Denken und Wahrnehmung, Panikanfälle, Verfolgungswahn, Ohnmacht, freier Fall. Klinikaufenthalte. Ehrlich und mitreißend lakonisch schildert Winkler die Dynamik der psychotischen Krise und führt das Publikum tief hinein in seine, von außen betrachtet, phasenweise verrückte Innenwelt. Schizophrenie: ein Martyrium für die Betroffenen, ein Rätsel für Angehörige und Freunde und immer noch ein gesellschaftliches Tabu. "Und doch zeigt Cordt Winkler, dass es möglich ist, mit dieser Krankheit zu leben", heißt es in der Ankündigung. "Gut sogar." Der Autor, 1980 unweit der holländischen Grenze geboren, ist heute Medienwissenschaftler und arbeitet in einer Trendforschungsagentur in Berlin. Zu der Lesung mit Autorengespräch lädt die Grafinger Bücherei in Zusammenarbeit mit dem Kreisbildungswerk ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.