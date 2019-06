13. Juni 2019, 22:17 Uhr Grafinger SPD lädt zum Kastenwirt Geburtstagsfest mit Christian Ude

In diesem Jahr wird die Grafinger SPD 100 Jahre alt, für den Ortsverein ist das ein guter Anlass zum Feiern. Zum großen Fest am Donnerstag, 4. Juli, im Grafinger Kastenwirt wird auch einer der bekanntesten Sozialdemokraten Bayerns erwartet: Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude, der nun eine zweite Karriere als Kabarettist gestartet hat. Er wird die Festrede halten. Außerdem wird der Grafinger Jazzer Josef Ametsbichler einige Schätze aus seiner Schellackplattensammlung präsentieren. "Natürlich fehlt weder der historische Rückblick noch der hoffnungsfrohe Ausblick", kündigt der Ortsverein an. Landtagsabgeordnete Doris Rauscher wird zu aktuellen Themen das Wort ergreifen. Die Feier beginnt um 19 Uhr.