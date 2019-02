8. Februar 2019, 21:46 Uhr Grafinger Pfarrkirche Friede im Altarraum

Nach Jahren des Zwists und der Auseinandersetzung um die Umgestaltung des Gotteshauses ist jetzt endlich Ruhe eingekehrt. Die Heiligenfiguren sind restauriert, ein neuer Ambo steht bereit und wird am Sonntag von Weihbischof Haßlberger gesegnet

Von Manuel Kronenberg, Grafing

Erhaben thronen die fünf großen Heiligenfiguren auf ihren Podesten in der Pfarrkirche. Sieht man sie so - wie sie in glänzenden Farben erstrahlen und in Würde ihre Accessoires präsentieren - ist es kaum vorstellbar, dass sie noch vor gar nicht so langer Zeit auf dem kalten Steinboden der Kirche ausharren mussten, mit Löchern und Rissen im Holz, schmutzig und mit abgeplatzter Vergoldung. Inzwischen sind sie fertig restauriert und stehen wieder genau da, wo sie stehen sollen. In prachtvolle Gewänder gehüllt und umgeben von zahlreichen Anbetungsengeln wachen sie über den Altarraum. Da ist Johannes des Täufer, Hieronymus und natürlich Ägidius mit seinem Bischofsstab - er ist Patron der Grafinger Pfarrkirche. Außerdem stehen da Paulus, der Buch und Schwert hält, sowie der Apostel Petrus mit dem Schlüssel für die Pforte des Paradieses.

Lange Zeit war den Heiligen nicht einmal der Platz auf dem Boden neben dem Altar gewährt. Bevor sie 2017 hierher zurückkehrten, verbrachten sie acht Jahre bei einem Restaurator in Gaißach. Dort lagerten sie all die Zeit, weil sich die Renovierung der Pfarrkirche und vor allem die Planungen zur Umgestaltung des Altarraums so lange hinzogen. Nicht alle waren sich einig, wie die neue Gestaltung umzusetzen sei. Daran und insbesondere wegen der fehlenden Heiligenfiguren entbrannte ein heftiger Streit, der die Pfarrgemeinde spaltete und eine zügige Umsetzung verhinderte. Der Streit ebbte nicht ab, bis 2015 der neue Pfarrer Anicet Mutonkole-Muyombi nach Grafing kam.

Heute läuft der Geistliche durch die Kirche und erinnert sich an daran, wie es war, als er das Gotteshaus zum ersten Mal betrat. "Ich habe den Altarraum angeschaut und er war leer!", erzählt er und zeigt auf das Herzstück der Kirche. Wild gestikulierend fährt er fort. "Und jetzt ist der Raum ja voll und alles glänzt." Kurz bevor er an Weihnachten die Messe gefeiert habe, seien die Heiligen fertig restauriert an Ort und Stelle gebracht worden. "Es war eine ganz andere Atmosphäre. Das hat sehr gut getan."

Ursprünglich war eine umfassende Umgestaltung geplant gewesen. So sollte etwa eine Ebene des Altarraumbodens herausgerissen werden. Einige Gläubige stellten sich aber entschieden gegen jegliche Pläne. Dem damaligen Pfarrer Hermann Schlicker und der Verwaltung wurden fehlende Informationspolitik, gar Inkompetenz, Geldverschwendung und Ignoranz vorgeworfen. Schon bevor Mutonkole-Muyombi neuer Pfarrer wurde, wusste er von dem Streit, trotzdem kam er nach Grafing. Schnell einigten sich er, der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung mit dem Ordinariat - das Ergebnis verkündete Mutonkole-Muyombi bei einer Sonntagsmesse im Dezember 2015: Alles bleibe wie es ist, es werde nur schöner gemacht. "Es gab einen Riesenapplaus", sagt der Pfarrer. Jeder sei froh gewesen, dass es endlich eine Lösung möglich war.

Der Geistliche läuft über den Pflasterboden, dessentwegen es so viel Unmut in der Pfarrgemeinde gab. Er zeigt, was alles neu ist. Ein paar Gemälde fehlen noch, die werden gerade restauriert. Sonst sei alles fertig: Die Figuren, die Kanzel, selbst neue Sedilien, also Sitze für Priester und Messdiener, gibt es. Mutonkole-Muyombi zeigt auf den Ambo. Auch ganz neu, sagt er. Anders als das alte ist dieses Lesepult aus Jura-Marmor gefertigt, wie auch der Haupt- und die Seitenaltäre. Im Altarraum passt jetzt alles viel besser zusammen.

Nach beinahe zehn Jahren Hin und Her ist das Kapitel also endlich abgeschlossen. Der Pfarrer ist froh, dass wieder Ruhe herrscht. Er sei außerdem sehr dankbar, sagt er, dass das Ordinariat den Zuschuss gewährt und es so viele Spenden gegeben habe. Am Sonntag wird anlässlich der abgeschlossenen Umgestaltung ein festlicher Gottesdienst abgehalten, bei dem auch der neue Ambo gesegnet werden soll. Diese Feier sei ein Zeichen der Versöhnung, sagt Mutonkole-Muyombi. Er ist sich sicher, dass künftig niemand mehr meckern wird. Jetzt könne man sich endlich auf das Wesentliche, nämlich auf den Dienst, konzentrieren.

Sankt Ägidius in Grafing, Festgottesdienst mit Segnung des Ambo durch Weihbischof Bernhard Haßlberger am Sonntag, 10. Februar, um 10 Uhr.