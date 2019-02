18. Februar 2019, 21:44 Uhr Grafinger Pfarrer Hermann Schlicker ist jetzt in Allershausen

Der langjährige Grafinger Pfarrer Hermann Schlicker ist neuer Leiter des Pfarrverbandes Allershausen im Landkreis Freising. Am Sonntag wurde er bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Joseph in sein neues Amt eingeführt. Sein Vorgänger Monsignore Robert Urland hatte die Pfarrgemeinde Allershausen an Silvester nach sieben Jahren verlassen, um in seine alte Heimat, die Slowakei, heimzukehren. Die Region Freising stellt nichts Neues für den 62-jährigen Schlicker dar. Seine erste Stelle trat er 1994 als Militärpfarrer im Fliegerhorst Erding an, währenddessen er ebenfalls in Freising tätig war. Auch verwandtschaftlich verbindet ihn einiges mit dem Landkreis. Seine Patenkinder etwa leben in Wolfersdorf. Die vergangenen viereinhalb Jahre war Hermann Schlicker in der 5000 Einwohner Gemeinde Tacherting im nördlichen Chiemgau tätig gewesen. Zuvor wirkte er fast eineinhalb Jahrzehnte lang in Grafing.