3. Mai 2019, 22:05 Uhr Grafinger Museum Briefe und Fotos zum Krieg gesucht

Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, der größte militärische Konflikt in der Geschichte der Menschheit. Archiv und Museum der Stadt Grafing nehmen die achtzigste Wiederkehr dieses schicksalhaften Datums zum Anlass, in einer Sonderausstellung, die vom 14. November bis 9. Februar zu sehen sein wird, die Auswirkungen dieser vom nationalsozialistischen Deutschland ausgelösten Katastrophe auf den Grafinger Raum vor Augen zu führen.

Um die geplante Ausstellung möglichst anschaulich und aussagekräftig gestalten zu können, bittet Archiv- und Museumsleiter Bernhard Schäfer die Bevölkerung, ihm einschlägige Gegenstände und Dokumente wie Briefe oder Fotos leihweise zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Zusagen, aber auch Hinweise zu Geschehnissen der damaligen Zeit nimmt er unter der Telefonnummer (08092) 703 dankbar entgegen.