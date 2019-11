Mit einem Lichtermeer am Grafinger Marktplatz möchte die Caritas am Samstag, 16. November, die Aufmerksamkeit auf die Situation in Jordanien lenken. Jordanien gehört zu den Ländern, die die meisten Flüchtlinge aus den Krisen- und Kriegsgebieten Syriens und des Iraks aufgenommen haben. Mit der Aktion "Eine Million Sterne" soll Solidarität mit Jordanien bekundet werden. Das Caritas-Zentrum in Grafing beteiligt sich heuer zum ersten Mal an der Aktion, die um 18 Uhr beginnt. Von 18 bis etwa 19.15 Uhr können auf dem Marktplatz Kerzen gegen Spenden erworben und in den vorher bereits angeordneten Gläsern zum Strahlen gebracht werden. Danach findet die traditionelle Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) wird eine Rede halten und einen Kranz niederlegen. Gegen 20 Uhr geht es dann zum geselligen Teil, dabei können Teilnehmer die Atmosphäre und kulinarische Köstlichkeiten genießen. Alle Spenden dieser Aktion werden an die Caritas in Jordanien weitergeleitet.