23. Juni 2019, 22:24 Uhr Grafinger Initiatoren laden zu Austausch Diskussion mit Aktivisten der "Fridays for Future"

Die Aktivitäten der Klimaschutzbewegung gehen in die nächste Runde: Am Dienstag, 25. Juni, beginnt um 19 Uhr in der Casa Creativa, Grandauerstraße 4, in Grafing ein offener Diskussionsabend, der von den örtlichen Initiatoren der "Fridays for Future" organisiert wird. Es soll sich um einen überparteilichen Austausch handeln, der Impulse für die Politik geben soll, heißt es in der Ankündigung.