Es ist ein kurioser Anblick, der sich am Montagabend auf dem Grafinger Marktplatz bietet. Aus einem alten Schrank steigt eine Frau mit dunklen Haaren und roter Mütze, anschließend beginnt sie auf einem merkwürdig anmutenden Holzinstrument zu spielen und zu singen. Die anwesenden Schaulustigen scheint das jedoch nicht zu irritieren - dass aus dem Schrank jemand herausspaziert und die Leute unterhält, ist nichts Neues. Schon im vergangen Jahr hat die Transition Town Initiative Grafing einen interaktiven Adventskalender veranstaltet, heuer läuft die Aktion unter dem Namen "Lebendiger Adventskalender" und findet bis Weihnachten täglich um 17 Uhr statt.

Der alte Schrank, der mit Tafelwandfarbe bemalt wurde, um die Tür thematisch beschriften zu können, ist gerade groß genug, dass sich eine erwachsene Person mit einem Instrument, einem Sack voller Überraschungen oder einem Buch hineinsetzen kann. Was für ein Gegenstand letztendlich mit dabei ist, hängt von den Interessen der präsentierenden Menschen ab. Dieses Mal ist es Künstlerin Rusydah Ziesel, die orientalische Melodien zur Shrutibox, einem indischen Musikinstrument, das entfernt an ein Akkordeon erinnert, anstimmt. Das monotone Summen des buchgroßen hölzernen Kastens ergänzt sie mit ihrer kräftigen und klaren stimme, lang gezogene Vokale versetzen in eine gänzlich andere Welt. Wie ein mehrstimmiger Chor klingt es, als Ziesel auf Jung und Alt zugeht und eigene Tonfolgen singen lässt. Ganz im Sinne der Weihnachtszeit improvisiert die Ebersbergerin schließlich noch einige Melodien auf den Namen Maria. Wäre da nicht das nasskalte Wetter, könnte man glatt vergessen, dass man sich statt auf einem Teppichbasar im Orient auf dem Grafinger Christkindlmarkt befindet.

Mitgründerin von Transition Town Grafing Michaela Müller erklärt, was es mit der Aktion auf sich hat. "Wir sind ehrenamtlich hier. Wie der Begriff Transition schon sagt, geht es darum, die Stadt zu verändern. Wir wollen die Welt besser machen." Die 60-Jährige hat vergangenen Samstag schon Umarmungen verteilt, sonst haben Neugierige Honigkerzen geschenkt und Geschichten vorgelesen bekommen. "Jeder kann mitmachen", sagt Müller. Und vielleicht finden sich ja noch weitere Unterhalter, die so wie Ziesel sagen: "Ich geh' jetzt in den Schrank und hoffe, dass ich keine Platzangst kriege".