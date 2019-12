Der Ebersberger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber wird Mitglied im Kuratorium der neugegründeten Stiftung Obdachlosenhilfe. "Ich freue mich auf die Herausforderung und bin zuversichtlich, dass die Stiftung im Bereich der Obdachlosenhilfe wirklich etwas bewegen kann", so Huber, der auch sozialpolitischer Sprecher seine Fraktion ist. Die Stiftung wurde zum 1. Dezember 2019 von der Staatsregierung gegründet. Sie soll in den kommenden zehn Jahren Projekte zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Bayern fördern und ist mit fünf Millionen Euro ausgestattet. Die Stiftung soll den Kommunen helfen, die in erster Linie für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit zuständig sind. Der Bedarf an Hilfen für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen steigt auch im Freistaat. Die Gründe für Obdachlosigkeit sind vielfältig, die angespannte Lage am Wohnungsmarkt und das Bevölkerungswachstum verschärfen die Situation zusätzlich.