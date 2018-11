30. November 2018, 22:02 Uhr Grafing Wünsche erfüllen und Lesekerle

Auch in diesem dürfen die Besucher der Grafinger Stadtbücherei bedürftigen Kindern und Senioren einen ihrer Weihnachtswünsche erfüllen. Die Caritas und die Tafel in Grafing fragen ihre Kunden, was sie gerne an Heilig Abend auspacken würden, und die Stadtbücherei Grafing hängt die Wunschzettel dann an ihren Christbaum. Von Montag, 3. Dezember, an kann man sie dort während der Öffnungszeiten finden und mitnehmen. Die fertig verpackten Geschenke sind dann bitte bis spätestens 14. Dezember in der Stadtbücherei Grafing abzugeben. Ihr wunderschöner Christbaum wurde wieder vom Eberlhof gespendet.

Am Montag, 3. Dezember, treffen sich in der Bücherei außerdem die Lesekerle. Von 15.45 bis 17.15 Uhr wird es für Buben von der ersten bis zur fünften Klasse um "Bräuche und Geschichten zu Weihnachten" gehen. Geleitet wird die Veranstaltung von Uli Schäffner.