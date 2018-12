3. Dezember 2018, 22:06 Uhr Grafing Wanderausstellung zur Nachkriegszeit

Eine Wanderausstellung über das Schicksal seiner Familie in der Nachkriegszeit, hatte Berthold Goerdeler - Enkel des bekannten Widerstandskämpfers Carl Friedrich Goerdeler - jüngst im Rahmen der Wochen der Toleranz im Caritas Zentrum Grafing eröffnet. Besucher können die Ausstellung weiterhin anschauen. Sie ist noch bis 15. Dezember in den ersten beiden Stockwerken des Caritas Zentrums, in der Bahnhofstraße 1, zu sehen. Geöffnet ist werktags von 9 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.