Starke Frauen, ein Wunschkonzert, Puppentheater und mehr: In der Stadtbücherei Grafing ist nun wieder einiges geboten. Am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr gibt es eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Frauennotruf Ebersberg, auf dem Programm steht die Erzählperformance "La Loba - Märchen, Mythen und Legenden von starken Frauen". Zur Feier der 25. "Plauderei am Klavier" hat sich Timm Tzschaschel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Am Freitag, 8. November, um 20 Uhr lädt er zum Wunschkonzert mit dem Titel "Nicht nur für Elise" in die Stadtbücherei. Am Montag, 11. November, findet um 15.30 Uhr wieder das Vorlesen für Erwachsene statt. Alle Interessierten sind eingeladen zum Zuhören bei Kaffee und Kuchen. Ebenfalls am Montag, 11. November, erzählt Robert Kristen ab 19.30 Uhr bei seinem Filmabend über Geschichte und Geschichten entlang der Elbe. Für diese Veranstaltung empfiehlt die Bücherei eine Anmeldung vorab. Das Puppentheater Kunterbunt führt schließlich am Dienstag, 12. November, um 15.30 Uhr das Stück "Petterson kriegt Weihnachtsbesuch" auf. Auch dafür wird um Anmeldung gebeten.