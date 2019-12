Schwere Verletzungen hat eine 58-jährige Frau aus Grafing bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 2.30 Uhr erlitten. Dabei wollte die Frau in der Adolf-Kolping-Straße eigentlich nur ihr Auto abstellen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam das Fahrzeug an der an dieser Stelle abschüssigen Straße ins Rollen und prallte einige Meter weiter an eine Betonmauer. Die Frau wurde zwischen Fahrertüre und der Mauer eingeklemmt. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Auch bei der Bergung der Verletzten gab es noch einen Zwischenfall: Ein Bekannter sollte das Fahrzeug zurückfahren, dabei prallte es laut Polizei gegen geparkte Fahrzeuge und einen Gartenzaun. Der entstandene Schaden kann bislang nicht abschließend beziffert werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.