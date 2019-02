5. Februar 2019, 22:15 Uhr Grafing Tanz auf dem Marktplatz

"One Billion Rising" auch in Grafing: Der weltweite Protest gegen Krieg, Tyrannei, Rassismus, Faschismus, Gewalt und vieles mehr will sich als Symbol weltweiter Frauensolidarität etablieren und mit fröhlichen Musik- und Tanzaktionen Aufmerksamkeit auf schwierige Themen lenken. Auch einige Grafingerinnen rund um die Schauspielerin Marina Lahann möchten sich nun dieser Bewegung anschließen: Sie laden Frauen und Männer ein, am Donnerstag, 14. Februar, um 13 Uhr auf dem Marktplatz zu tanzen. Wer mitmachen möchte, kann sich die Choreografie vorher beibringen lassen. Geprobt wird am Freitag, 8. Februar, von 18.30 bis 20.30 Uhr sowie Mittwoch, 13. Februar, 13 bis 15 Uhr im "Lichtsaal" des ehemaligen Kreuzschmiedhauses, Thomas-Mayr-Straße 4, zweites Obergeschoss. Geleitet werden die Proben von Tanja Nie, Tänzerin und Tai-Chi-Lehrerin. Um Anmeldung bei Lahann unter (08092) 86 10 24 wird gebeten.